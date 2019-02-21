Москва, 21 февраля, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о военном атташе Венесуэлы есть следствие вмешательства Вашингтона во внутренние дела латиноамериканской страны. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

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Ильичев отметил, что слова Болтона о переходе заместителя венесуэльского военного атташе в ООН Педро Чириноса на сторону самозваного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо — продолжение американской политики вмешательства, стремления «расковырять» ситуацию изнутри и устроить вражду между армией и правительством Венесуэлы.

«Сейчас же он… говорит, что президент Никарагуа следующий. Все ясно», — сказал Ильичев РИА Новости о Болтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель военного представитель Венесуэлы в ООН Педро Чиринос заявил в видеообращении, что признает легитимным главой государства оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Советник американского президента Джон Болтон написал в Тwitter, что Чиринос предпочел демократию, а не «тиранию Мадуро».

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