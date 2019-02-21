Ярославль, 21 февраля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области отказался включить здание бывшей школы, где училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, в перечень объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член ВООПИиК Семен Травин.

Yarnews.net Здание школы, где училась Терешкова

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре-январе здание школы горело, после чего его начали разбирать. Департамент отказал в статусе в связи с «физической утратой объекта».

Ряд авторитетных историков, архитекторов и экспертов Ярославля обратились с открытым письмом в министерство культуры России и к заместителю председателя правительства Ярославской области Роману Колесову с просьбой пересмотреть это решение.

«Здание построено в 1925 г. по проекту выдающегося ярославского архитектора Александра Васильевича Федорова, и является частью архитектурного ансамбля поселка Красный Текстильщик. Это один из первых образцовых проектов школьных зданий в РСФСР. Здание в 2 этажа, с элементами стиля модерн, запроектировано с двумя каменными и тремя деревянными частями», — говорится в открытом письме.

Письмо подписали Юрий Аврутов, Аркадий Бобович, Татьяна Васильева, Николай Дутов, Ольга Мазанова и ряд других известных ярославцев.

«Отказ от придания зданию статуса объекта культурного наследия фактически обрекает ценнейший для Ярославского региона и для Российской Федерации объект на полное уничтожение. Просим Вас поддержать мнение экспертов, профессионального сообщества архитекторов Ярославской области, мнение градозащитников, и принять меры по спасению ценного мемориального и архитектурного объекта, сделать все возможное для отмены Приказа, а также для дальнейшего включения здания в перечень выявленных объектов культурного наследия», — пишут ярославцы.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.