Москва, 21 февраля, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Предложение о наследовании пенсий отнюдь не лишено смысла. Не редки ситуации, когда человек всю жизнь работал, отчислял часть заработной платы в пенсионный фонд, но умер рано, не сумев воспользоваться теми накоплениями, которые он перечислял к своей старости. И эти средства уходят к государству, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Если сопоставить «новый» пенсионный возраст для мужчин в 65 лет и средний срок жизни мужчины в России, равный тем же 65 годам, то получается, что «усреднённый» россиянин на пенсию вообще рассчитывать не может. При том, что всю свою трудовую жизнь он перечислял туда часть заработанного.

«Ситуация вдвойне осложняется, если у такого человека есть дети, нуждающиеся в помощи, или внуки, которым нужны денежные средства на образование. Так что передача пенсионных накоплений по наследству, по крайней мере, с точки зрения справедливости, выглядит вполне разумным решением и, безусловно, получит горячую поддержку жителей России», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Госдума РФ 21 февраля не стала рассматривать в первом чтении законопроект, разрешающий наследование пенсий. Парламентарии не успели обсудить вопрос во время пленарного заседания, инициативу предстоит рассмотреть позже.

Читайте также: Госдума не стала обсуждать наследование пенсий