Москва, 21 февраля, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Госдума отложила рассмотрение законопроекта о запрете размещать хостелы в многоквартирных жилых домах и планирует отказаться от принятия исправленного ко второму чтению документа, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Малкеров Михаил Хостел

Изначально депутаты планировали рассмотреть инициативу во втором, решающем чтении, и принять одобренные комитетом поправки. Однако в начале пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что перед рассмотрением законопроекта лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, а также глава профильного комитета Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия») вновь обсудят его с Главным правовым управлением и представителями правительства.

«Те нормы, которые были предложены правительством в виде поправок, привели к ситуации, которая требует дополнительного обсуждения», — заявил Володин.

По итогам этого обсуждения депутаты, правительство и ГПУ пришли к выводу, что законопроект был слишком сильно переработан ко второму чтению. Между тем первоначальный текст законопроекта, в котором говорилось только о запрете размещать гостиницы и хостелы в жилых домах, получил поддержку и правительства, и ГПУ, и порядка 64 регионов.

«Дело в том, что изменения, которые предложены, сам общий законопроект (в первом чтении), состоял из одной статьи и занимал две строчки. Но в рамках работы в течение этого периода к законопроекту появилось такое количество поправок, — достаточно сказать, что правительство внесло поправок на шести листах, и большое количество поправок было внесено депутатами — что на самом деле законопроект практически изменился до такой степени, что не отражает того, что было принято в первом чтении», — объяснил по итогам совещания Неверов.

Кроме того, подготовленный ко второму чтению законопроект также позволяет в некоторых случаях проникать в жилье без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан.

«Это вообще антиконституционная норма, которая точно получит отрицательное заключение и этот законопроект нам вообще вернут или наложат на него вето. И мы просто-напросто не решим той проблемы, которую мы хотели изначально обсудить», — отметил Неверов.

В итоге представители четырех фракций Госдумы планируют обсудить возникший вопрос с премьером Дмитрием Медведевым в ходе встречи 25 февраля.

«Мы обозначим нашу позицию, которую мы здесь неоднократно говорили, и предложим вернуться к этому законопроекту в рамках той поправки, которая принята в первом чтении», — заявил Неверов.

Остальные депутаты такое решение поддержали.