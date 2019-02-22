Москва, 22 февраля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. В России утвержден облик перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Почему российский ПАК ДА будет выполнен по схеме «летающее крыло» и каковы его перспективы, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Флаг России

До сих пор самым знаменитым и дорогим самолетом, выполненным в концепции «летающего крыла», остается американский стратегический бомбардировщик В-2 Spirit. Стоимость такого бомбардировщика составляет более 2 млрд долларов, поэтому и выпущено их всего два десятка. Основное преимущество В-2 — его радиолокационная невидимость, которая во многом обеспечивается именно за счет использования схемы «летающее крыло». Поэтому российские и китайские проекты, взявшие на вооружение тот же принцип, будут следовать по пути, намеченному их американским предшественником, но постараются превзойти его в технических характеристиках.

На данный момент российские военные производители бомбардировщиков сосредоточены на задаче модернизации советских Ту-22М3, а также Ту-160М2. Что может, с одной стороны, несколько сдвинуть сроки воплощения проекта ПАК ДА, но с другой стороны, даст возможность предприятиям достаточно окрепнуть в финансовом и техническом смысле.

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