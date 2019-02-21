Ярославль, 21 февраля, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В Ярославле в отношении мужчины, по вине которого едва не взорвался жилой дом, возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Между тем соседи «газового террориста» пребывают в панике — мужчину отпустили домой. Люди боятся за свои жизни.

Дом в Ярославле, жители которого чудом избежали гибели

Напомним, эта история, которая получила общероссийскую известность, произошла в ночь на 13 февраля в многоэтажном доме на проспекте Фрунзе.

46-летний мужчина, проживающий в одной из квартир, занавесил окно, открыл все газовые конфорки на кухне и ушел. От повторения магнитогорской трагедии спасло чудо и героизм двух ярославцев. Именно им, случайным прохожим, «газовый террорист» рассказал о том, что открыл газ в своей квартире, дал ключи и попросил «бежать, спасать людей». Парни бросились про указанному адресу, предотвратив трагедию.

Сам «подрывник» был задержан, его отправили в больницу. Но 19 февраля он был отпущен домой, что вызвало шок у остальных жильцов. Они боятся, что в следующий раз сосед доведет до конца свой план и дом взлетит на воздух.

Жители уже написали заявление от каждой квартиры в полицию.

В УМВД России по Ярославской области поясняют — в отношении мужчины следственным отделом ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ. Проводятся следственные действия. Держать под стражей по этой статье невозможно.

Сам «газовый террорист» в интервью СМИ говорит, что взрывать никого не собирался:

«Взрывать я, естественно, никого не хотел, это бред какой-то. Ничего не было. В моей квартире был включен газ, он был включен не мною. У меня был тяжелый период, поминки друга, сам я газ включить не мог. Но, видимо, я как-то догадался, что газ включен и отдал ключи прохожим», — говорит он.

Сейчас газовый «террорист» находится дома, три раза в день его проверяет участковый. В рамках уголовного дела мужчине назначена судебно-психиатрическая экспертиза.