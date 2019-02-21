Санкт-Петербург, 21 февраля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в четверг, 21 февраля, продолжились эвакуации граждан из объектов массового пребывания людей после получения анонимных угроз о минировании.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Около 15:00 мск, как сообщают очевидцы в соцсетях, людей выводят из зданий Государственного Эрмитажа, в котором сегодня особенно многолюдно в связи с днем бесплатного посещения. В пресс-службе Эрмитажа подтвердили факт поступления угрозы и эвакуацию.

Ни в одном предыдущем случае в Петербурге, к счастью, угроза не подтвердилась. Однако эти происшествия срывают нормальную работу и учебу десятков тысяч людей.

Третий день подряд эвакуируют людей из главного корпуса Университета ИТМО и других зданий вуза. Вывели людей из Университета путей сообщения, Гидрометеорологического университета, Финансового университета, Университета текстиля и дизайна, Архитектурно-строительного университета, Санкт-Петербургской консерватории, Университета культуры и искусств, из нескольких колледжей, множества школ и лицеев.

Под эвакуацию в этот раз попали посетители и персонал многих многофункциональных центров (МФЦ) в разных районах города — и в центре, и на периферии.

Вновь мишенью злоумышленников стали петербургские больницы. В частности, Елизаветинская больница и больница РЖД.

Также, по сообщениям очевидцев, проверка затронула комплекс «Новая Голландия» и даже фабрику Гознака.

Как уже сообщало ИА REGNUM, февральская волна ложных «минирований» в Петербурге стала беспрецедентной по своему масштабу.

По данным СМИ, в минувшие выходные, 16−17 февраля, были эвакуированы 25 тыс. человек. За понедельник, 18 февраля, в Петербурге были выведены люди из 436 зданий и объектов, эвакуация затронула почти 90 тыс. человек. Во вторник, 19 февраля, сотрудники оперативных служб проверили 30 объектов. Более 13 500 человек были эвакуированы. В среду, 20 февраля, после поступления угроз было осмотрено 58 объектов, среди них 12 торговых центров, 22 школы и вуза, 12 больниц, три органа власти, девять других объектов. Еще два больших торговых комплекса проверялись в Ленобласти.