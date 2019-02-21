Москва, 21 февраля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за оргпреступность, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля

Уголовные татуировки

«Законопроект направлен на усиление уголовной ответственности в отношении лиц, которые занимают высшие иерархические позиции в преступном мире, и, по сути, речь идёт о том, что необходимо усилить уголовную ответственность так называемых иерархов профессионального преступного мира», — отметил в ходе дискуссии полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Так, по его словам, усиливается ответственность в рамках и действующих норм 210-й статьи Уголовного кодекса как за создание преступного сообщества или преступной организации, за руководство таким сообществом или такой организацией и за участие в преступном сообществе или преступной организации.

«Практика применения 210-й статьи в течение уже практически 10 лет показала, что необходимо внести соответствующие коррективы для того, чтобы те лица, которые, по сути дела, являются лидерами преступного сообщества или этих преступных организаций, они остаются в тени, потому что у нас сейчас конструкция привлечения их к уголовной ответственности связана с тем, что они должны быть зафиксированы и доказана их роль не только как лидеров соответствующего преступного объединения, но и то, что они руководили этим объединением в процессе подготовки конкретных преступлений», — сказал он.

Минх отметил, что эта связь «на практике достаточно сложно доказывается за счёт того, что есть определённые механизмы, которые позволяют им уходить от этой ответственности».

"Основная новелла, по сути дела, вокруг которой идут основные дискуссии, — это то, что уголовная ответственность устанавливается за занятие высшего положения в преступной иерархии безотносительно того, связано ли это с совершением конкретных преступлений или не связано», — говорит Минх.

Отдельно выделяется такой вид преступления, как участие в собрании организаторов, руководителей и иных представителей преступных сообществ.

Минх указал на то, что в настоящее время эта норма существует, есть санкции за этот состав, но она погружена в действующую часть первую статьи 210 УК.