Ленинградская область, 22 февраля, 2019, 06:19 — ИА Регнум. Город Приморск Ленинградской области может стать к 2022 году обладателем многопрофильного портового комплекса, способного заменить собой все порты Прибалтики. Решит ли создание нового комплекса все проблемы перевалки грузов, имеющиеся на сегодня, или даже такое масштабное начинание не обошлось без своих подводных камней, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Мейзер.

Shamil Khakirov Контейнеры

Мощность портового комплекса Приморска должна составить до 70 млн тонн в год, а переваливать там можно будет уголь, минеральные удобрения, зерно, генеральные грузы и контейнеры. Практически речь идет о том, чтобы оставить Латвию, Литву и Эстонию без всей той номенклатуры грузов, которая составляет практически весь список перевалки в прибалтийских портах.

Но вместе с тем возможно, что мощности, на которые рассчитан Приморский комплекс, рассчитаны даже с некоторым избытком. Например, уголь, который сейчас продолжает идти в Европу мощным потоком, но усилия европейских стран направлены на то, чтобы перейти на более экологичные варианты топлива. А значит, нынешний грузопоток со временем может уменьшиться за счет доли угля, поставляемой азиатским странам. Еще интереснее складывается ситуация с перевалкой контейнеров, которая, разумеется, необходима, но даже на сегодняшний день избыточна. Сможет ли Приморский терминал стать серьезным конкурентом для тех же городских площадок Петербурга?

Читайте статью Новый порт в Ленобласти: Россия хочет забрать из Прибалтики совсем всё и другие публикации Анны Мейзер о российских и европейских портах.