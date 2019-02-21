Москва, 21 февраля, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Наследование пенсий по наследству — это правильная и своевременная инициатива российских властей. Безусловно, огромный идеологический разрыв в подходе к пенсионной реформе не оставляет шансов на, действительно, соразмеряемое сопоставление. Российские пенсионеры не могут похвастаться пенсиями уровня многих европейских стран, и если повышение возраста в Европе происходило не раз и в условиях давно сложившейся рыночной экономики, а значит, выглядело в чем-то оправданным с точки зрения получаемого дохода пенсионером, то в России идентичная реформа вызывает и бурную реакцию, и огромные опасения, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Цитата из к/ф «Кино про Алексеева». реж Михаил Сегал. 2014. Россия Пенсионер в метро

По большому счету, изменения в пенсионной реформе в наших реалиях для людей, которые застали иной формат системы социальной защиты. Таким образом, вопрос о возможности хотя бы наследования пенсий родственниками человека, проработавшего всю жизнь, но не получившего пенсии, имеет шансы привнести амортизирующий эффект для общества. Поэтому эта инициатива своевременна, потому что в противном случае возник бы вопрос: куда и на что уходят деньги, не полученные данным пенсионером.

«При распределительной системе, существующей на сегодняшний день, логично предположить, что эти деньги выплачиваются другому пенсионеру, так как в любом случае в бюджете страны существует нехватка средств на выплаты пенсий. Это и стало основной причиной повышения пенсионного возраста. Но тогда возникает вопрос, какую часть пенсии государство должно начислять родственникам умершего пенсионера? И здесь хорошим примером может стать система Швеции, где пенсия состоит из трёх частей — условно-накопительной, накопительной и гарантированной (минимум от государства)», — приводит пример эксперт .

Первая часть формируется из взносов работников, что составляет 16% от заработной платы. А вот накопительная часть, которая зависит от заработной платы работника, может быть инвестирована в различного рода пенсионные фонды и управляющие компании. Именно эта часть переводится родственникам пенсионера в случае его скоропостижной смерти. Такого рода система очень прозрачна и ясна и могла бы стать хорошим подспорьем для развития пенсионной реформы и в России.

«Становится очевидным, что при повышении пенсионного возраста люди захотят более детально отслеживать ситуацию с отчисляемыми средствами на свою старость, поэтому с принятием такого решения стоит поспешить и выработать четкую схему распределения пенсионных денег в обществе», — считает Новикова.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 февраля, Госдума в первом чтении рассмотрела поправки в закон о страховых пенсиях. Речь идет о выработке механизма наследования страховых пенсий.

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