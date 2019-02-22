Пекин, 22 февраля, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Глобализация у нас на планете какая-то неправильная — во всяком случае, так считают всё больше простых людей и экспертов, глядя на результаты процесса «усиления кооперации экономик», достигнутого по западным лекалам. Почему нынешняя глобализация столь уродлива, что ее скорее стоит остановить, чем пытаться исправить, и возможна ли вообще на данном этапе развития глобализация «с человеческим лицом», рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

werner22brigitte «Глобальная деревня»

Безусловное следование уже продемонстрировавшим свою лживость и неадекватность идейным моделям конца ХХ века представляет ситуацию на Земле так, будто существуют только более и менее технически развитые страны, их союзы и международные организации, а всё сообщество стран, составляющих планетарное человечество, продолжает двигаться дорогой прогресса, намеченной еще парой столетий ранее.

Нет ничего более далекого от реальности, чем эта картина. Всё дело в том, что после распада социалистического блока условная программа Модерна, как она описывалась выше, была решительно оставлена в сторону. Просто это не все смогли или захотели заметить. Да и сам Постмодерн, пришедший на смену, принес с собой настолько «свежие» идеи, что открывать их взору всего человечества было бы, пожалуй, преждевременно: могли бы и побить. Развитие, как его представляет себе нынешняя глобализаторская клоака, обязательно должно идти через разрушение государств посредством передачи регулирующей функции тем, казалось бы, служебным экономическим связям, которые между государствами возникают. Выросшие на этих связях альтернативные государству центры сил, пресловутые ТНК, видят свой образ жизни как субъектов, не ограниченных никакими культурно-историческими рамками. Таким образом, и большинство людей, не желающих покидать собственное культурно-историческое, да хотя бы и национальное наследие, оказываются с точки зрения ТНК пережитком прошлого. Но, может быть, проблема в том, что за исходную модель глобализации взяты наработки именно «передового отряда» западного человечества? А, предположим, у Китая есть свой план?

Читайте статью Почему и чем угрожает России «альтернативная» глобализация по-китайски? и другие публикации Владимира Павленко.