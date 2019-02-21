Госдума не стала обсуждать наследование пенсий
Москва, 21 февраля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Госдума не стала рассматривать в первом чтении законопроект, разрешающий наследование пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля. Парламентарии не успели обсудить вопрос во время пленарного заседания, инициативу предстоит рассмотреть позже.
Авторы законопроекта — депутаты «Справедливой России» — предлагают установить и закрепить в законе возможность наследования пенсионных прав застрахованного лица на получение страховой пенсии по старости.
Процедуру предлагается прописать в соответствии с гражданским законодательством.
При этом профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике обратил внимание на позицию Конституционного суда. Пенсионные правоотношения в случае смерти пенсионера прекращаются, указал комитет со ссылкой на позицию Конституционного суда. Комитет рекомендовал парламентариям законопроект отклонить.