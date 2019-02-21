Москва, 21 февраля, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Госдума не стала рассматривать в первом чтении законопроект, разрешающий наследование пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля. Парламентарии не успели обсудить вопрос во время пленарного заседания, инициативу предстоит рассмотреть позже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Авторы законопроекта — депутаты «Справедливой России» — предлагают установить и закрепить в законе возможность наследования пенсионных прав застрахованного лица на получение страховой пенсии по старости.

Процедуру предлагается прописать в соответствии с гражданским законодательством.

При этом профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике обратил внимание на позицию Конституционного суда. Пенсионные правоотношения в случае смерти пенсионера прекращаются, указал комитет со ссылкой на позицию Конституционного суда. Комитет рекомендовал парламентариям законопроект отклонить.