Йошкар-Ола, 21 февраля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ) заявил, что большая часть президенского послания, касающаяся социальных задач государства, совпадает с программой КПРФ. И теперь следует надеяться, что парламентское большинство прислушается к Владимиру Путину.

Фото из личного архива Сергея Казанкова Сергей Казанков

«Порадовало то, что большая часть президентского послания касалась социальных задач государства. Практически все поставленные цели совпадают с программой нашей партии и вносимыми фракцией КПРФ законодательными инициативами. Будем надеяться, что парламентское большинство прислушается к Путину и поддержит наши законопроекты, направленные на преодоление бедности и развитие отечественного производства, — заявил парламентарий ИА REGNUM.

В то же время, на мой взгляд, в послании явно не хватало конкретики в части, а как реализовать озвученные масштабные преобразования. Очевидно, необходимо развивать экономику. Но про это направление в послании было сказано очень мало. Особенно сильно бросался в глаза контраст между оборонной отраслью и гражданской частью экономики. В последних посланиях президент озвучивает сроки введения новых вооружений и военной техники практически с точностью до месяца. Очень хотелось бы, чтобы так же подробно и с точным указанием сроков ставились задачи по строительству крупных промышленных предприятий и агрокомплексов».

Напомним, ранее Сергей Казанков (КПРФ) в своих ожиданиях от послания президента отмечал, что надеется услышать конкретику и чёткие поручения правительству и парламенту. По его мнению, следовало бы побольше уделить внимание внутренней политике, а не международной обстановке.

«Очень хочется услышать конкретику, чёткие поручения правительству и Госдуме. Какие инфраструктурные проекты должны быть реализованы в этом году. Какие законы принять, чтобы в стране начался экономический рост. Сколько бюджетных средств будет дополнительно выделено на развитие промышленности и сельского хозяйства. Хотелось бы побольше про внутреннюю политику, производство, а не про международную обстановку», — отметил парламентарий.

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