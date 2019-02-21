Москва, 21 февраля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Высокоскоростной интернет 5G, о котором говорил в своем послании президент РФ Владимир Путин, очень необходим России для развития цифровой экономики, а значит, и для улучшения качества жизни простых граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов

Цитата из к/ф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США Успех

После технологий 1G, 2G, 3G и 4G LTE идет технология 5G. Это пятое поколение беспроводных сетей, которое, как ожидается, будет запущено в 2020 году в Индии и во всем мире. 5G будет основан на комбинации существующих беспроводных технологий, таких как GSM, Wi-Fi, LTE и т. д., а также, возможно, и других технологий доступа.

«Эволюция 5G на основе мультистандартных сетей 4G 5G будет наиболее экономически целесообразным решением для внедрения технологий пятого поколения. Поскольку данная технология будет применяется во всем мире. Тем более, что Китай и США борются за лидерство в развертывании 5G-сетей.

Россия также не должна отставать в данной сфере. Для этого необходимо формирование долгосрочной политики для развития 5G; поддержка конкурентной модели развития мобильных сетей; обеспечение технологической нейтральности использования радиочастотных ресурсов; снижение административных и других барьеров на пути построения сетей», — пояснил эксперт.

Развитие сетей 5G, а также новых технологий и сервисов на их основе во многом зависит от эффективности отраслевой политики. Для России было бы разумно ввести ряд ведущих практик, используемых в странах с развитой цифровой экономикой, таких как распределение требуемых полос частот с учетом всех ключевых сценариев использования 5G (24 ГГц) и их распределение. Технология 5G обладает большей пропускной способностью, чем существующая сеть 4G. Ожидается, что скорость передачи данных превысит 1 Гбит в секунду и обеспечит более высокую плотность широкополосного доступа для пользователей.

«Предполагается, что максимальная скорость загрузки данных будет составлять 20 Гбит/с, а скорость загрузки — 10 Гбит/с. При использовании 5G будет низкая задержка и низкое потребление батареи, что означает, что это увеличит срок службы батареи до 10 лет и сократит потребление энергии сети на 90%.

Несколько сотен и тысяч компьютеров смогут получить доступ к одновременным соединениям с очень высокой скоростью. Спектральная эффективность также будет увеличена в 5G-сетях. Глобализация высокоскоростного интернета по всех России позволит улучшить в первую очередь качество онлайн-медицины, а также образования в отдаленных регионах страны», — считает Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля, оглашая послание, президент РФ Владимир Путин заявил, что задача ближайших лет — организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G.

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