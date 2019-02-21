Калуга, 21 февраля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. В Калуге в рамках открытия выставки, посвященной 100-летию Государственного архива Калужской области, состоялось специальное гашение почтовых карточек. В церемонии приняли участие начальник управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина, директор Государственного архива Калужской области Алексей Зябкин и заместитель директора Калужского филиала Почты России Ольга Степаненко.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» На церемонии специального гашения почтовых карточек.

Как сообщила 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, специально к юбилею Калужский филиал Почты России выпустил два вида немаркированных почтовых карточек.

«На филателистической продукции изображено здание бывшего Казанского монастыря, в котором располагался архив с 1925 по 2016 год и современное здание архива на улице Баррикад.

В 2018 году столетие отмечала Государственная архивная служба России. В честь этого события был выпущен художественный маркированный конверт», — сказала Ольга Строк.

Напомним, 21 февраля 1919 года коллегия Главархива РСФСР назначила председателя секции Алексея Васильевича Борисенкова уполномоченным Главного Управления Архивным Делом по Калужской губернии. С этой даты начинается новый этап централизованной системы хранения документов в Калужской области. По состоянию на 1 января 2019 года в архиве насчитывается 3 тыс. 895 фондов, 963 тыс. 991 единица хранения.