Киев, 22 февраля, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Удалось ли украинской политике подружить внутренних русофобов всех мастей, или некоторые оказались всё-таки «равнее прочих»? Как этот вопрос, особенно актуальный перед выборами президента, выглядит на данный момент, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Белочка в гостях у Порошенко

Националисты-радикалы собственными усилиями обеспечили множество благ нынешней украинской элите — но, как это часто бывает в истории, выполнив грязную работу, они вынуждены были отойти в сторону. Радикальные националисты не смогли преодолеть 5%-ный барьер и остались за бортом Верховной рады, а главный политический выигрыш собрали в свою пользу Порошенко, Яценюк и Тимошенко. Самым же радикальным из националистических радикалов новой хунты была уготована роль штурмовых отрядов против не согласившихся с нею ДНР и ЛНР. И как всякие штурмовики, эта часть националистов довольно быстро большей частью была отправлена в расход.

Тем не менее у тех радикалов, которым хватило ума понять, куда дует ветер, и затаиться, накопилось достаточно претензий к нынешнему официозу, чтобы начать собирать новые силы, теперь уже против Порошенко. Процесс этот небыстрый, но на данный момент он уже сумел заинтересовать службу безопасности Украины, заявившую о проведении расследования по поводу организации «Первый национальный украинский конгресс». Так чем же ПНУК, базирующийся в Чехии и не могущий похвастаться особой многочисленностью, так досадил официальному Киеву?

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