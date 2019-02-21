Калуга, 21 февраля, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Калужские активисты Общероссийского народного фронта направили в Государственную жилищную инспекцию обращение с просьбой навести порядок в вопросе взимания с граждан платы за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Александр Сидоренков, активисты настаивают на исключении случаев, когда собственники жилья получают счета за одну и ту же услугу от разных организаций.

В настоящее время активисты Народного фронта проводят мониторинг реализации реформы обращения с отходами. Общественники узнали о том, что жители ряда многоквартирных домов областного центра получили по две квитанции за услугу вывоза ТКО.

С 1 января 2019 года жилищная услуга по вывозу твердых отходов исключена из платы за содержание жилого помещения. В регионе данную услугу отныне осуществляет и взимает за нее плату государственное предприятие «Калужский региональный экологический оператор» (КРЭО). Управляющие компании также могут взимать плату, но только при наличии соответствующего договора с КРЭО. Однако, по информации регионального оператора, на данный момент ни один договор с управляющими компаниями не заключен.

В региональное отделение ОНФ поступили сообщения граждан о том, что отдельные управляющие компании выставили жителям калужских многоквартирных домов квитанции за коммунальную услугу по обращению с ТКО наряду со счетами от КРЭО. Так, в ходе рейда в микрорайоне Тайфун общественники обнаружили объявления одной из таких компаний, информирующие, что за январь 2019 года плата за данную услугу будет начисляться в квитанциях управляющей компании. Руководство управляющей компании ссылается на необоснованность действий КРЭО и считает себя вправе взимать плату в соответствии с действующим законодательством.

«Сейчас жители находятся в подвешенном состоянии. Информация, которая к ним поступает, неоднозначная. С одной стороны, на стендах около домов размещена информация городской управы о том, что плату за вывоз отходов принимает КРЭО, с другой — объявления управляющих компаний с ровно противоположным содержанием. В данной ситуации необходимо исключить возможность, при которой люди дважды заплатят за услугу. Глава государства недавно подчеркнул, что затраты граждан при выполнении программы обращения с отходами должны быть минимальными. К этому необходимо стремиться», — сказал Александр Сидоренков.

Активисты ОНФ считают, что из-за разбирательств между региональным оператором и управляющими компаниями не должны страдать интересы людей и качество услуги по обращению с отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей Дулишкович подтвердил, что ни одна управляющая компания города не имеет договора с региональным оператором. Управляющим компаниям не поручено оказывать услугу по коммунальным отходам. Единственным законным платежным документом является только выставленная региональным оператором квитанция, поэтому счета управляющих компаний на вывоз мусора являются недействительными.