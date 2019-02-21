Вильнюс, 21 февраля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля заявил, что США сами нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). При этом другие страны им «подхрюкивают».

Цитата из м/ф «Три поросенка». реж Берт Джиллетт. 1933. США Подпевалы

"Нужно было действовать по-честному, а США сами нарушают, а потом еще и из договора вышли. А сателлиты американцев им «подхрюкивают», — сказал президент РФ.

ИА REGNUM сегодня, 21 февраля, публикует подтверждающие это цитаты руководства и политиков стран Прибалтики.

Литва

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис:

«Спецслужбы наших союзников располагают доказательствами того, что Россия нарушила договор РСМД, разместив оружие средней дальности». «Россия бросает серьезный вызов безопасности европейского континента», и НАТО должна принять этот вызов» (интервью Der Spiegel в декабре 2018 года).

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс:

«Я бы расценивал это как средство давления на Россию, чтобы она соблюдала этот договор, потому что уже четыре года как имеются факты, что Россия сама его не соблюдает» (22 октября 2018 года).

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс:

«По словам главы МИД Литвы, нарушения Договора о ядерных вооружениях средней дальности и прочие агрессивные действия России, которыми подрывается стабильность и доверие в Европе, требуют внимательной оценки возникающих последствий в сфере безопасности, и при необходимости, предпринять необходимые действия по обеспечению готовности НАТО сдерживать и защищать. «Мы считаем, что дислокация дополнительных сил США и других союзников в нашем регионе укрепили бы усилия НАТО и придали бы больше оперативной гибкости» (агентство BNS, 18 февраля 2019 года).

Президент Литвы Даля Грибаускайте:

«Нет большой беды в отказе от договора, который устарел и который не соблюдался» (агентство BNS, 5 февраля 2018 года).

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис:

«Думаю, что этот шаг был необходим и Россия должна была понять сигнал. Как мы видим по реакции, по всей видимости, так и произойдет». «Лучший пример — размещение так называемых ракет «Искандер» возле нас, в Калининградской области. Так что если одна из сторон не соблюдает договор, то заявление США, что они могут выйти из договора — это сигнал именно той стороне, которая нарушает договор. Это своего рода давление, и я считаю, что, судя по реакции, это давление себя оправдало» (радиостанция Žinių radijas, 25 октября 2018 года).

Латвия

Заявление МИД Латвии:

«Министерство иностранных дел поддерживает решение США. С точки зрения министерства, целью заявления США является дать возможность России вернуться к выполнению обязательств по договору и таким образом договор сохранить» (5 декабря 2018 года).

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич:

«К сожалению, несмотря на повторные призывы США и союзников по НАТО в течение последнего года, Россия продолжала нарушать условия ДРСМД. Министерство иностранных дел едино во мнении с союзниками по НАТО, что ситуация, в которой США соблюдает договор в одностороннем порядке, не является устойчивой и не способствует безопасности Евроатлантического пространства» (5 декабря 2018 года).

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс:

«Латвия, Балтия, этот регион и без этих ракет были подвержены угрозе нападения всего остального российского арсенала. К нам это прямо не относится, скорее, это «холодный душ» для стран Западной Европы, которым придется понять, что, если Россия будет далее развивать это оружие без ограничений, эти государства подвергнутся большему риску» (портал mixnews.lv, 4 февраля 2019 года).

Заявление МИД Латвии:

«Латвия призывает Россию воспользоваться следующими шестью месяцами, чтобы сделать конструктивные шаги к сохранению договора и обеспечить его эффективное действие и в будущем» (4 февраля 2018 года).

Эстония

Депутат Европарламента от Эстонии, член фракции Европейской народной партии Тунне Келам:

«Настоящая проблема в том, что Россия разместила в Европе новые адаптированные для ядерных установок ракеты. Она систематически занималась этим на протяжении лет, что означает бесспорное нарушение ДРСМД». «Тем не менее в ближайшем будущем у столкнувшихся с агрессивным нарушением Россией взятых на себя обязательств стран НАТО не будет иной альтернативы кроме того, чтобы сохранять единство и решимость и быть полностью готовыми предупреждать и пресекать попытки одностороннего нарушения баланса международной безопасности со стороны государств, которые в своих действиях опираются в основном на силу» (агентство BNS, 13 февраля 2019 года).

Заявление МИД Эстонии:

«Хотя стратегические вооружения одновременно угрожают и Соединенным Штатам, и России, ракеты средней и меньшей дальности из России достигают на американской земле лишь Аляски, при этом практически все цели в Европе остаются в их зоне действия» (октябрь 2018 года).