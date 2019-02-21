Обнинск, Калужская область, 21 февраля, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Прокуратурой Обнинска Калужской области была организована проверка Обнинского городского отдела судебных приставов. Как сообщила 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора города Обнинска Яна Гаспарян, проверкой были установлены нарушения требований федеральных законов «О судебных приставах», «Об исполнительном производстве», «О порядке рассмотрения обращений граждан», выразившиеся в неполноте и несвоевременности исполнительных действий, а также в нарушении сроков и порядка рассмотрения обращений граждан.

Prokuror-kaluga.ru Судебные приставы за работой.

В адрес главного судебного пристава Калужской области внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, а четыре должностных лица Обнинского городского отдела судебных приставов привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Напомним, в 2018 году судебные приставы Калужской области взыскали с должников более 2,840 миллиарда рублей, на 400 миллионов больше, чем годом раньше. Более 123 миллионов рублей — это долги по алиментам. За это время в отношении алиментщиков было возбуждено более 400 уголовных дел, более полутора тысяч человек были привлечены к административной ответственности и отправлены на обязательные работы.