Владимир, 21 февраля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин не принимал решения о строительстве полигона ТБО в Киржачском районе — это следует из комментария комитета общественных связей и СМИ Владимирской области к публикации ИА REGNUM.

Ответ комитета общественных связей и СМИ Владимирской области

«Ответ на данный вопрос отрицательный: нет такого решения губернатора Владимира Сипягина. Губернатор Владимир Сипягин неоднократно доводил до сведения общественности и журналистов своё решение закрыть Владимирскую область для мусора из других субъектов Федерации. Это решение реализуется путём разработки новой Территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Как известно, в существующей на сегодняшний день схеме, разработанной при предыдущем губернаторе Светлане Орловой, предусмотрен завоз ТКО из других регионов. После утверждения новой Территориальной схемы (а это должно произойти в 2019 году) данная возможность будет закрыта», — говорится в официальном комментарии комитета общественных связей и СМИ Владимирской области к публикации ИА REGNUM за подписью председателя комитета Г.В. Белова.

Как сообщало ИА REGNUM, мусорный скандал в Киржачском районе Владимирской области разгорелся еще летом 2017 года: власти планировали реализовать инвестиционный проект по строительству мусороперерабатывающего завода, причем планировалось принимать мусор не только из Владимирской, но и из Московской области. В мае 2018 года администрация Владимирской области официально заявила о закрытии проекта. Активисты же заявляют, что в регионе может появиться «самая большая свалка в России».