Шимск, Новгородская область, 21 февраля, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В посёлке Шимск Новгородской области (50 км от Великого Новгорода) решили привлекать туристов полевой кухней, которая разместилась в солдатской палатке. Как сообщили ИА REGNUM в офисе туризма Великого Новгорода «Красная изба», местную полевую столовую можно назвать «уникальным объектом».

Офис туризма «Красная изба» Новый «туристический объект» в Шимске — полевая кухня

«Сегодня «полевая кухня» в солдатской палатке с вместительной парковкой для туристических автобусов может принят у себя группу из 24 человек, но в ближайшем будущем количество мест планируют увеличить как минимум вдвое», — сообщили в «Красной избе».

Отмечается, что это — первая очередь большого комплекса, который также будет включать в себя гостиницу, стационарное кафе, ремесленные мастерские и выставку старинной военной техники.

Пока же посетителям здесь предлагают мастер-классы по выпечке хлеба в солдатской печи на дровах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области делают ставку на развитие туризма и на увеличение его доли в экономике региона. В проекте Стратегии социально-экономического развития области до 2025 года планируется, что к 2025 году количество туристов в Новгородской области превысит 800 тыс. человек — это вдвое больше нынешнего туристического потока, при этом в каждом муниципальном районе области будут созданы новые места размещения для туристов и объекты туристского показа.