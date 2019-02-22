Москва, 22 февраля, 2019, 03:07 — ИА Регнум. Публикация в официальных источниках паспортов национальных проектов объявляет о начале крупного этапа, фактически старта шестилетки ускоренного развития. О том, какие плюсы и минусы содержат в себе планы по реализации заявленных нацпроектов, рассуждает автор ИА REGNUM Эдуард Биров.

Takumiitinose Флаг России

25,7 трлн рублей должны быть потрачены в рамках заявленных тринадцати направлений до 2024 года. Бросается в глаза, что правительство оценивает эффект от вложения этих средств довольно скромно, не более 1,5% ВВП в год — но, возможно, смысл лежит глубже, чем просто увеличение ВВП, и реализация плана способна дать мощный кумулятивный эффект? Ответ на этот вопрос лежит в самом перечне сфер, на которые должны быть направлены указанные крупные средства. Это здравоохранение, демография, жилье и городская среда, модернизация инфраструктуры и дорог.

С учетом того, что специальный акцент делается на развитии сельской местности и удаленных регионов, реализация проектов развития потенциально способна обратить процесс депопуляции вспять. Остаются сомнения по поводу способности нынешних российских исполнителей справиться с препятствиями в виде нецелевого или неэффективного расходования средств, или, например, способности самого населения купить жилье, которое, согласно нацпроекту, собираются ускоренными темпами построить. Но еще важнее, чем экономический, становится другой, мотивационный стимул. Без соответствующего драйва такие масштабные планы не освоить. Так где найти энтузиазм и идею, которая позволит чиновнику не осваивать средства, а работать на благо людям?

Читайте статью Ударная шестилетка: плюсы и минусы нацпроектов и другие публикации Эдуарда Бирова.