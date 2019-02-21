В Хакасии отразили авиаудар условного противника
Абакан, 21 февраля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. В Хакасии провели военные учения с использованием расчётов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 ракетной бригады. Как пояснили сегодня, 21 февраля, в пресс-службе Центрального военного округа, их участникам была поставлена задача отразить авиационный удар условного противника на командный пункт.
Раскрывая подробности этого тактического учения по охране воздушного пространства республики, военные пояснили, что дежурные расчеты обнаружили высокоскоростные цели условного противника, а затем произвели захват и сопровождение высокоскоростных целей.
«Расчеты ЗРС С-300 успешно поразили авиагруппу условного противника электронными пусками», — отметили в Центральном военном округе.
Известно, что в учениях было задействовано более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.
Напомним, зенитные ракетные системы семейства С-300 считают одними из самых мощных систем противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Они способны вести автономные боевые действия и обеспечивать уничтожение боевых ракет с дальностью пуска до 2500 километров.