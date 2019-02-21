Абакан, 21 февраля, 2019, 13:41 — ИА Регнум. В Хакасии провели военные учения с использованием расчётов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 ракетной бригады. Как пояснили сегодня, 21 февраля, в пресс-службе Центрального военного округа, их участникам была поставлена задача отразить авиационный удар условного противника на командный пункт.

Пресс-служба ЦВО С-300 ракетной бригады Центрального военного округа

Раскрывая подробности этого тактического учения по охране воздушного пространства республики, военные пояснили, что дежурные расчеты обнаружили высокоскоростные цели условного противника, а затем произвели захват и сопровождение высокоскоростных целей.

«Расчеты ЗРС С-300 успешно поразили авиагруппу условного противника электронными пусками», — отметили в Центральном военном округе.

Известно, что в учениях было задействовано более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.

Напомним, зенитные ракетные системы семейства С-300 считают одними из самых мощных систем противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Они способны вести автономные боевые действия и обеспечивать уничтожение боевых ракет с дальностью пуска до 2500 километров.