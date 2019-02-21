Москва, 22 февраля, 2019, 02:21 — ИА Регнум. «Министерская встреча по Ближнему Востоку», завершившаяся недавно в Варшаве, была широко разрекламирована США и Израилем в качестве «исторически поворотного момента». Удалась ли встреча в Варшаве именно в таком качестве или вместо масштабного и определяющего события получилось нечто иное, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Международная министерская встреча по Ближнему Востоку в Варшаве

Даже американские эксперты уже поставили под сомнение эффективность варшавского мероприятия, например Дэвид Вемер в издании Atlantic Council и другие. Аргументы критиков тяжело опровергнуть, ведь кроме израильского премьер-министра, на варшавском мероприятии не присутствовало первых лиц ближневосточных стран. Мало того, даже исключая не приглашенных Китай и Россию, ближневосточные вопросы собравшиеся пытались решать без Турции, Ирана и других крупных политических игроков региона. Часть из которых просто бойкотировала саммит.

Да и само мероприятие может поставить Польшу в невыгодное положение по отношению к «страшим товарищам» из Евросоюза, по мнению одного из высокопоставленных европейских дипломатов, давших интервью журналистам ОАЭ, официальные лица ведущих стран Европы (Германии, Франции, Великобритании) были настроены против проведения варшавского форума. Эти слова были подтверждены тем, что министры иностранных дел крупнейших европейских стран не сочли необходимым лично посетить данное мероприятие. По существу, основной идеей инициаторов стала попытка организовать массированное осуждение Ирана и продемонстрировать «сплоченность и единство» Европы, США и Ближнего Востока в противостоянии Тегерану. Эту идею можно считать провалившейся — предпринятые усилия вряд ли можно считать адекватными полученным результатам.

Читайте статью Варшава-2019: антииранский цирк на фоне строительства базы в Ираке и другие публикации Сергея Шакарянца по ближневосточной политике.