Вильнюс, 21 февраля, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Вильнюсский участковый суд сегодня, 21 февраля, рассматривает меру пресечения арестованной накануне группы судей, адвокатов и предпринимателей, которых прокуроры обвинили в коррупции, торговле влиянием и в ряде экономических преступлений, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это дело уже названо самым масштабным в истории обвинений должностных лиц, а ряд адвокатов и судей поспешили заявить, что подобного удара судебная система Литвы ещё никогда не испытывала, а итоги — сложно прогнозировать.

Зал суда

Адвокатов и судей обвиняют в создании ОПГ, только по якобы имеющимся доказательствам, сумма взяток за принятие нужных решений составляла 400 тыс. евро. Президент Литвы своим декретом разрешила делопроизводство против судей.

Всего обвиняются три судьи апелляционного суда Литвы — Викторас Кажис, Константинас Гуринас и Вальдемарас Бавиянас, судья Верховного суда Литвы Эгидиюс Лаужикас, судья Вильнюсского окружного суда Хенрикас Яглинскис, Вильнюсского окружного административного суда Арунас Каминскас, регионального окружного административного суда и Каунасской палаты судей Гинтарас Чеканаускас, Вильнюсского участкового суда Робертас Райнис.

Также задержаны пять адвокатов: Драсутис Загрецкас, Ромуальдас Миклюшас, Гедре Циболене, Айварас Сурблис и Марюс Навицкас.

Остальные лица — предприниматели — не называются.

Суд просит сегодня разрешить арестовать подозреваемых на два месяца.