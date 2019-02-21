Орск, Оренбургская область, 21 февраля, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области разразился скандал вокруг отчёта главы города Андрея Одинцова. Тучи сгущались задолго до заседания депутатского корпуса с появлением в открытом доступе доклада о работе исполнительной власти за 2018 год. Эксперты отмечали, что в отчёте не затронуты проблемы города, а говорится, по большому счёту, только о достижениях. Позже на сайте появился доработанный отчёт мэра. В нём уже появились дополнения о сложностях, которые испытывал город, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Так, экономический блок расширился информацией:

«Несмотря на введение процедуры внешнего наблюдения в отношении АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» определением Арбитражного суда Оренбургской области 25 декабря 2018 г., а также на незначительное снижение объемов отгрузки на ряде предприятий, данные статистики подтверждают, что в целом по крупным и средним промышленным предприятиям города сложился рост».

Между тем местные информресурсы сообщают о том, что в сложной ситуации помимо ОРЕМЕТО-ЮУМЗ находятся ТМК «Орские заводы», ЗАО «Хлебопродукт ДМВ», ООО «Орский вагонный завод», Орский завод ЭМИ, МУП «Орскгортранс». О последней транспортной организации в дополненном отчёте градоначальника говорится, что ситуация на МУП в 2018 году оставалась непростой. Вполовину сократился выпуск на линию автобусов: с 28 до 14 штук. Пассажирский транспорт предприятия не обновляется, остро стоит кадровая проблема, особенно с водительским составом.

Несмотря на откорректированный текст отчёта о работе исполнительной власти за 2018 год, депутаты оценили доклад главы Одинцова на «неудовлетворительно». Стоит отметить, на заседании горсовета присутствовал губернатор Юрий Берг (в 2005-2010 годы он являлся главой Орска).

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник главы Оренбургской области Сергей Шермецинский, Юрий Берг не ставил никаких оценок главе Орска за отчёт, но прокомментировал сложившуюся ситуацию. В частности, он рекомендовал Андрею Одинцову принять кадровые решения и изменить состав руководителей-профильников в горадминистрации, которые не справляются со своими обязанностями. Обратился губернатор и к депутатам, напомнив, что работа по обеспечению благополучия граждан должна вестись не только исполнительной властью, но и депутатским корпусом. Он даже посоветовал завести альбомы, в которых отметить, кто что обещал своим избирателям, что в итоге не сделано и почему.