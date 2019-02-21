Москва, 22 февраля, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Особый исторический путь и облик России может кого-то приводить в негодование или умиление, но независимо от эмоциональной оценки особенность России необходимо принять как объективно существующую реальность и осмыслить. О том, как в этом осмыслении может помочь статья Владислава Суркова, озаглавленная «Долгое государство Путина», рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Владислав Сурков

Статья Суркова подверглась решительной атаке экспертов, исповедующих более правые или более левые политические взгляды. В пылу этой атаки осталось для многих незамеченным то рациональное зерно, которое позволяет с позиции автора статьи давать верную оценку российской политической реальности последних двух десятилетий. При этом оценку не приукрашенную, не скатывающуюся до уровня славословий, а конкретно выделяющую главный признак, определяющий устойчивость нынешней российской власти.

Правящая элита под руководством Владимира Путина обрела способность договариваться внутри себя и придерживаться достигнутых договоренностей, что дает возможность даже крупные противоречия — межэлитарные, внутригосударственные или международные — использовать как источник развития. Исключительную важность, таким образом, приобретает надежность механизмов сдерживания отдельных элитарных групп от попыток подмять всех остальных, навязав им собственную волю и заставив служить собственным интересам. Итак, зададимся вопросом — выдержат ли нынешние системы внутриэлитного равновесия неминуемый со временем уход с политической сцены Владимира Путина?

Читайте статью Что стоит за идеей «долгого государства» Владимира Путина? и другие публикации Александра Халдея о российской политике.