Киев, 21 февраля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Расходы на обслуживание государственного долга Украины в 2018 году составили 115,4 млрд грн (порядка 4,2 млрд долларов).

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Об этом говорится в презентации Государственной казначейской службы Украины, обнародованной 20 февраля.

Ведомство уточняет, что расходы на обслуживание государственного долга Украины в 2018 году выросли на 4,9 млрд грн, или на 4,4%, по сравнению с 2017 годом.

При этом расходы на погашение госдолга в 2018 году составили 234,5 млрд грн. Как информирует казначейство, расходы на погашение госдолга в 2018 году сократились на 129 млрд грн, или на 35,5%, по сравнению с 2017 годом.

20 февраля правительство Украины также приняло постановление, предусматривающее осуществление внешних заимствований в евро на сумму в эквиваленте 630 миллионов долларов.

«С целью выполнения закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» кабинет министров Украины постановляет: осуществить государственные внешние заимствования в 2019 году путем привлечения кредита», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, что 18 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в этом году примерно четвертая часть госбюджета будет потрачена на обслуживание государственного долга.

«Украинский бюджет — 1,3 трлн. Из них 417 млрд — четвертую часть — мы должны отдать тех долгов, которые не мы накапливали. В 2018 году мы абсолютно нормально прошли выплаты. На конец года мы вышли с инфляцией менее 10%. Это очень хороший показатель», — сказал Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

Украинские СМИ между тем задаются актуальным вопросом — чего ожидать украинцам, если государство не сможет рассчитаться по внешним долгам?

«Выплата части огромного государственного долга может стать очень тяжелым испытанием как для государства, так и для миллионов простых граждан. Ведь от стабильности финансовой системы и курса гривны напрямую зависит наше благосостояние. Сейчас правительство уверяет, что выплата Украиной огромной суммы по внешним и внутренним долгам не окажет негативного влияния на экономику… (Надо) понять, чего ждать миллионам украинцев в нынешнем году и как обезопасить свои сбережения», — говорится в материале газеты «Факты» от 14 февраля.

Опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что ситуация с выплатами госдолга весь 2019-й и 2020 год будет оставаться очень сложной. Также подчеркивается, что Украине критически важно оставаться в программе с МВФ и получать новые кредиты, для того чтобы рассчитываться по старым.

В начале февраля Международный валютный фонд опубликовал заявление о том, что вскоре направит в Киев техническую миссию экспертов «для консультаций». Подробности в пресс-релизе не сообщались.