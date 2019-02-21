Тверь, 21 февраля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Камень на месте строительства нового комплекса Тверского суворовского училища заложен в Твери, рядом с воинской частью в микрорайоне Мигалово. Торжественная церемония состоялась 21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В мероприятии приняли участие губернатор Игорь Руденя, участник Великой Отечественной войны Спартак Сычёв, выпускник Тверского суворовского училища, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, руководство училища, ветераны, суворовцы, юнармейцы.

Пресс-служба правительства Тверской области Церемония закладки камня в строительство нового корпуса Тверского суворовского училища

«Это большая честь для Тверского региона и большая ответственность развивать на своей территории традиции воспитания наших будущих героев и военачальников. Особые слова благодарности хотел бы выразить министру обороны РФ Сергею Шойгу за принятие столь важного решения», — отметил Игорь Руденя.

Юрий Борисов отметил, что строительство нового здания Тверского суворовского училища откроет новую страницу в его истории. Тимур Иванов, в свою очередь, отметил, что Тверская область вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности России — не только военно-промышленным комплексом, но и кадрами. Замглавы военного ведомства добавил, что новый комплекс Тверского суворовского училища будет отвечать самым современным требованиям учебного процесса: планируется, развивать IT-направление, роботехнику, моделирование.

Строительство комплекса будет вестись специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России — подобные проекты уже реализованы в целом ряде российских городов.

Комплекс будет включать в себя трехэтажный главный учебный корпус училища, два четырехэтажных спальных корпусов, столовую с переходом к главному корпусу, медпункт, площади для торжественных построений, отдельный плац, спорткомплекс с бассейном и ледовым катком. Здание рассчитано на 560 учебных мест. До 30 ноября 2019 года планируется завершить проектирование проекта. Окончание строительства первой очереди запланировано на 1 сентября 2020 года, второй очереди — 1 сентября 2021 года.

Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. Первый набор состоялся в 1943 году — в учреждение приняли мальчиков, чьи родители погибли в Великой Отечественной войне. Сегодня училище занимает здания, построенные в 1940-е годы. Решение о строительстве Тверского суворовского военного училища было принято по итогам встречи губернатора Игоря Руденя и заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова летом 2018 года.