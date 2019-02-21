Путин недоволен исполнением поручений в сфере защиты бизнеса — Песков
Москва, 21 февраля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Итоги послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут включать тему защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Об этом сообщил 21 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что Путин недоволен эффективностью выполнения поручений в этой сфере и в своем выступлении однозначно озвучил свою позицию. Стиль, характер и формулировки, присутствовавшие в послании, были предельно конкретны и не оставляют вариантов истолкования, добавил Песков.
Президент заявил о необходимости избавиться от практики необоснованного преследования бизнеса. Здесь будет сформирован перечень поручений, заключил представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Путин выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. В частности, он отметил, что в среднем с гибелью одного предприятия работы лишаются 130 человек. Президент назвал такие факты плохим сигналом для экономики страны и её развития и потребовал прекратить произвол силовиков и давление на бизнес.
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