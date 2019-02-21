Москва, 21 февраля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Итоги послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут включать тему защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Об этом сообщил 21 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию

Он подтвердил, что Путин недоволен эффективностью выполнения поручений в этой сфере и в своем выступлении однозначно озвучил свою позицию. Стиль, характер и формулировки, присутствовавшие в послании, были предельно конкретны и не оставляют вариантов истолкования, добавил Песков.

Президент заявил о необходимости избавиться от практики необоснованного преследования бизнеса. Здесь будет сформирован перечень поручений, заключил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Путин выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. В частности, он отметил, что в среднем с гибелью одного предприятия работы лишаются 130 человек. Президент назвал такие факты плохим сигналом для экономики страны и её развития и потребовал прекратить произвол силовиков и давление на бизнес.

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