Ярославль, 21 февраля, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Родителям учеников начальной школы в Ярославле представили новое меню школьных завтраков, которое вводится с 1 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В некоторые дни в нем главным блюдом является пицца, хот-дог или сосиска в тесте.

City-yaroslavl.ru Школьный буфет

Меню, представленное ученикам 71-й школы

В частности, такое меню «свободного выбора» получили родители 71 школы. Некоторые были шокированы набором блюд.

«Половину недели дети питаются «завтраками», состоящими из пиццы, хот-дога, сосиски в тесте. Такое взрослым-то есть нежелательно, а это будут давать детям в школе! Врачи запрещают эти продукты, это прямой путь к гастриту. У нас дети учатся во вторую смену, то есть это получается даже не завтрак, а обед. При этом ребенок после тренировки не успевает поесть дома, приходится есть в школе», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Ярославля Ольга Иванова.

В «Комбинате социального питания», который занимается организацией школьных завтраков, введение нового меню объяснили отменой 50-процентной льготы по оплаты завтраков для учеников начальной школы. Ее теперь будут получать только малоимущие, многодетные и некоторые другие льготные категории.

«Льготы для всех отменили, теперь многие родители будут сами оплачивать завтраки. А рецепторы у детей испорчены. Родители говорят, что надо кормить тем, что дети любят. А они любят «Макдоналдс». Это меню сделано для тех, кто будет питаться за полную стоимость. Те, кто будет питаться с участием бюджетных денег, получат то меню, которое было раньше», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Комбината социального питания» Мария Тураева.

Иначе говоря, в ярославских школах будут два вида завтраков — для многодетных и малоимущих, которым бюджет оплачивает весь завтрак или половину, и для всех остальных.

Меню, представленное ученикам 71-й школы

Здесь комбинат будет стараться угодить вкусам детей, чтобы получить доход.

«Первокласснику по нормам положено 150 граммов творожной запеканки, но дети ее не едят. Конечно, это неправильно, что дети из одного класса будут питаться по-разному. Но я много раз говорила, что не надо было отменять льготы», — говорит Мария Тураева.

Впрочем, далеко не все родители в восторге от нового меню «для богатых». Родители учеников 71 школы намерены жаловаться на новое меню в Роспотребнадзор. По словам Марии Тутаевой, согласование меню «свободного выбора» не требуется. При этом в «Комбинате социального питания» уверяют, что и такой завтрак соответствует нормам.

В департаменте образования города Ярославля высказали другую версию происходящего.

«У нас есть одно меню, согласованное с Роспотребнадзором. Другого меню нет. В связи с тем, что для части родителей школьный завтрак будет дороже, прорабатываются варианты организации альтернативного завтрака, с другим набором блюд, дешевле 50 рублей. Чтобы ученики начальной школы не толкались в буфете вместе со старшеклассниками, сами покупая себе продукты. Для них в школах готовы накрывать отдельные столы. Это решают сами школы совместно с родителями», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования города Ярославля.

Не исключено, что с 1 марта в ярославских школьных столовых наступит хаос и неразбериха. Одна часть учеников (льготники) будет питаться также, как раньше — по согласованному, но не всегда вкусному меню. Другая часть получит питание повкуснее, но менее здоровое. А кто-то из родителей и вовсе откажется от завтраков, которые подорожают в 2 раза.

Как школьный учитель сможет уследить за всеми учениками, особенно, если это первоклашки? Как сделать, чтобы каждый получил «нужный» завтрак. И, главное, дети уже с 7-летнего возраста столкнуться с социальным расслоением — оказывается, не все они равны. Кто-то ест лучше, кто-то хуже, а кто-то вообще не ест.

Справка ИА REGNUM : С 2008 года завтраки в 1−4 классах были бесплатными, в 2014 году была введена 50-процентная плата за завтраки для всех родителей. В 2018 году школьный завтрак стоил 40 рублей, с учетом бюджетной субсидии родители платили 20 рублей в день. С 2019 года завтрак подорожал до 50 рублей, а питаться за половину стоимости — 25 рублей смогут только дети из многодетных семей и те, кто докажут, что они малоимущие. При этом критерии малоимущей семьи были утверждены только 11 февраля. Многие родители не успевают собрать справки, подтверждающие уровень доходов.