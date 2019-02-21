Санкт-Петербург, 21 февраля, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Санкт-Петербург продолжит вносить существенный вклад в поддержание обороноспособности страны, работая на нужды российской армии и флота. Об этом заявил сегодня, 21 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании военного совета Западного военного округа (ЗВО).

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Главного Штаба в Петербурге, где находится командование ЗВО

Член Совета безопасности РФ, Александр Беглов также является членом военного совета ЗВО.

Врио губернатора в своем выступлении перед военнослужащими отметил, что вся история Петербурга неразрывно связана с русской армией и флотом, а военные во все времена составляли значительную часть жителей Северной столицы. В городе успешно работают оборонные предприятия и научно-исследовательские центры, функционирует множество военных вузов.

«Северная столица является лучшей кузницей военных кадров для всей страны. Высшие учебные заведения Министерства обороны, работающие в Петербурге, — это всегда знак высочайшего качества образования», — сказал Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

На военном совете ЗВО врио губернатора рассказал о перспективах сотрудничества Санкт-Петербурга с Министерством обороны, в частности, по созданию кластера ВМФ России в Кронштадте и пансиона для девочек — воспитанниц Министерства обороны, открытие которого планируется 1 сентября 2019 года на Бычьем острове.

Глава города поздравил военных с предстоящим праздником — Днем защитника Отечества и пожелал успехов в службе.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО, в ходе заседания военного совета обсуждался ход боевой подготовки войск, освоение новейших образцов вооружения и военной техники, были подведены результаты осеннего призыва на военную службу, а также соблюдения правопорядка и воинской дисциплины в 2018 году, определены перспективные планы и задачи.

На заседании присутствовали заместители командующего войсками ЗВО, командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армией, командиры армейского корпуса, дивизий, бригад, полков и отдельных подразделений округа, дислоцированных на территории 26 субъектов Федерации, которые охватывает Западный военный округ.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим.