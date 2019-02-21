Калуга, 21 февраля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Инвестиции в человека станут одними из ключевых точек приложения усилий государства, заявил глава городского самоуправления Калуги, член совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ Александр Иванов, комментируя послание Владимира Путина к Федеральному собранию.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги, член совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ Александр Иванов

«Послание президента — это основной программный документ, определяющий основные направления внутренней и внешней политики нашей страны, — передает пресс-служба Городской думы Калуги слова Александра Иванова. — В этом году президентом был сделан особый акцент на внутреннюю политику и развитие социальной сферы. Укрепление семейных ценностей, решение демографических проблем, инвестиции в человека станут одними из ключевых точек приложения усилий государства. Были озвучены конкретные меры поддержки многодетных семей, меры стимулирования рождаемости, повышения доходов семьи. Была поставлена задача полностью решить проблему с местами в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет. Большое внимание президент уделил кадровому укреплению здравоохранения и образования: будут расширены меры поддержки в рамках программ «Земский доктор» и «Земский учитель». По-прежнему актуальными остаются вопросы экологии и утилизации ТКО и этому вопросу президент также уделил внимание. Отмечалась необходимость сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации. Как сказал президент, «люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят».

Напомним, 20 февраля президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. На церемонии присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы РФ, члены правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус.

Среди приглашённых был и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.