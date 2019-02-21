Калуга, 21 февраля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году зарегистрировано 10 тыс. 470 актов о рождении, что на 5,7% меньше уровня 2017 года, сообщает 21 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации начальника регионального управления ЗАГС Ольги Сидоровой.

Kalugasvadba.ru Регистрация брака

По уровню рождаемости (количеству рождений на 1 тыс. населения) Калужская область опережает практически все регионы Центрального Федерального округа, за исключением Москвы и Московской области. По оперативным данным Росстата за 2018 год, этот показатель в Калужской области составил 10,2 промилле, по ЦФО — 9,9 (по России — 10,9 промилле).

«В калужском регионе укрепилась тенденция к росту рождений вторых и последующих детей в семье: 64% новорожденных — вторые и последующие дети. Десять лет назад, в 2009 году, их было всего 45%. Радует и рост многодетных семей: в 2018 году 23% актов о рождении составлено в отношении третьих и последующих детей. Это на 2% больше, чем в 2017 году», — сказала Ольга Сидорова.

В 2018 году было зарегистрировано 7297 новых семей, что на 257 (3,4%) меньше, чем в 2017 году. Наиболее активным брачным возрастом у мужчин является возраст от 25 до 30 лет. Женихи этого возраста составляют 46,2% от общего числа мужчин, вступивших в брак. Девушки чаще всего вступают в брак в возрасте от 22 до 26 лет (46,4%).

В регистрации актов о расторжении брака резких изменений не отмечается, на протяжении 15 лет их количество колеблется в диапазоне 4,5 — 5 тысяч. В 2018 году зарегистрировано 4582 развода, что на 1% меньше уровня 2017 года. Чаще всего расторгаются браки длительностью до пяти лет — 43%.

Всего органами ЗАГС Калужской области в 2018 году зарегистрировано 39 тыс. 852 акта гражданского состояния, а также совершено 80 тысяч иных юридически значимых действий.