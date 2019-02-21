Москва, 21 февраля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Президентский законопроект об отдельном наказании для иерархов преступного мира Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Цитата из к/ф «Крестный отец». реж Фрэнсис Коппола. 1972. США Мафиози

Если человек занимает определенное положение в преступной иерархии, он должен за это ответить, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

«Организованная преступная группа — это концентрат преступности, а лидеры — это вершина организованной преступной группы, когда сами лидеры уже поверили в то, что они недосягаемы и неприкосновенны. Так вот, этот законопроект выводит из тени на свет эти криминальные структуры», — сказал Шхагошев.

В ходе дискуссии парламентарии пытались уточнить, «коронация вора в законе будет являться основанием» для привлечения по новому закону или нет.

«Я бы не рекомендовал вести дискуссию в парламенте на языке, который присущ иным субкультурам… На вопрос, как идентифицировать лицо, является ли он занимающим высшую иерархию в преступном мире, содержатся ответы в том числе в постановлении пленума Верховного суда. В любом случае всегда будет комплекс оценки… Мы живем все-таки по другим законам, чем те, о которых мы сейчас говорили. Оценка будет даваться комплексная, исходя из всего объема информации», — дал ответ полпред президента РФ Гарри Минх.

Поправками в Уголовный кодекс предлагается, в частности, ввести отдельное уголовное наказание для лидеров преступного мира, а также ужесточить уголовную ответственность за организацию преступного сообщества, руководство и участие в нем.

Отдельным преступлением указывается участие лица в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности криминального сообщества. Участнику такой «сходки» грозит лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.