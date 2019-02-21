Москва, 21 февраля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Для того чтобы сократить вымирание языков и сохранить родные языки в национальных регионах РФ, необходимо ввести их в программу дошкольного образования и преподавать в детском саду. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»).

Цитата из м/ф «Филипок». реж Розалия Зельма. 1982. СССР За книгой

«Изучение, сохранение родных языков, вообще всех языков, нужно начинать с наших детских садиков — дошкольных образовательных учреждений. Именно там до пяти лет ребенок может усвоить несколько языков: в игровой форме, в форме вовлечения в языковое пространство», — заявил Гильмутдинов.

Между тем, сказал он, для этого необходимо провести масштабную работу как по подготовке кадров, так и по разработке методики работы воспитателей в таких билингвальных детских садах.

«Нам нужны воспитатели, которые работают на нескольких языках, нам нужны учебные программы, методики, которые вовлекают ребенка», — отметил депутат.