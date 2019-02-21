В Госдуме предлагают ввести обучение родному языку в детском саду
Москва, 21 февраля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Для того чтобы сократить вымирание языков и сохранить родные языки в национальных регионах РФ, необходимо ввести их в программу дошкольного образования и преподавать в детском саду. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»).
«Изучение, сохранение родных языков, вообще всех языков, нужно начинать с наших детских садиков — дошкольных образовательных учреждений. Именно там до пяти лет ребенок может усвоить несколько языков: в игровой форме, в форме вовлечения в языковое пространство», — заявил Гильмутдинов.
Между тем, сказал он, для этого необходимо провести масштабную работу как по подготовке кадров, так и по разработке методики работы воспитателей в таких билингвальных детских садах.
«Нам нужны воспитатели, которые работают на нескольких языках, нам нужны учебные программы, методики, которые вовлекают ребенка», — отметил депутат.