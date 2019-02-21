Вашингтон, 21 февраля, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Гнев и депрессия возглавляют список проблем, которые подростки США видят в своих ровесниках, сообщает исследовательский центр Pew 20 февраля.

(сс) Morgan Basham Агрессивный подросток

В списке важнейших проблем гнев и депрессия лидируют с большим отрывом: 70% опрошенных считают это самой главной проблемой; с тем, что это проблема, но не первейшая, согласны 26%, и только 4% вообще не видят причин для беспокойства.

На втором месте — травля: главной бедой ее считают 55% опрошенных подростков.

Третье место — наркотическая зависимость, важнейшей проблемой ровесников ее сочли 51% подростков, а проблемой средней важности — 35%. Не считают это проблемой только 13% американских подростков. Алкоголизм следует за наркоманией, он является главной проблемой подростков, по их мнению, в 45% случаев.

Три последних места заняли бедность (40%), подростковая беременность (34%) и банды (33%).

В исследовании принимали участие жители США в возрасте от 13 до 17 лет, опрошено 920 человек.