Калуга, 21 февраля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Максим Яковенко 20 февраля назначен прокурором города Калуги.

Prokuror-kaluga.ru Прокурор Калуги Максим Яковенко

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Калужской области, Максим Яковенко родился в 1978 году в городе Камышин Волгоградской области. В 2000 году окончил Саратовскую государственную академию права.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры Яковенко начал в 2000 году в прокуратуре Волгоградской области, где проходил службу в должностях следователя, старшего следователя, заместителя, прокурора Палласовского района.

В 2012 году он был назначен заместителем прокурора города Обнинска Калужской области, с июня 2013 года по апрель 2018 года работал в должности прокурора Жуковского района.

До настоящего времени Максим Яковенко проходил службу в должности начальника отдела правовой статистики прокуратуры области.

Напомним, ранее прокуратуру Калуги возглавлял Владимир Орлов, которого назначили заместителем прокурора Калужской области.