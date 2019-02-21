Москва, 21 февраля, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Метафора президента России о «подхрюкивающих сателлитах» обсуждается преимуществеено в юмористическом ключе, но не стоит упускать и серьезные смыслы этой метафоры, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 февраля, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Цитата из м/ф «Унесенные призраками». реж Хаяо Миядзаки. 2002. Япония Боров

20 февраля во внешнеполитической части своего выступления президент России назвал несамостоятельные заявления и действия союзников США при обсуждении некоторых мировых проблем «подхрюкиванием сателлитов».

«В сети, и не только в сети, сегодня бурно обсуждается употреблённая Владимиром Путиным метафора «подхрюкивают». Обсуждается она преимущественно в юмористическом ключе, появились мемы со свинячьими «пятачками» или милые свинки у ног Дональда Трампа… И даже запечённая свинья, которую представила в сети Маргарита Симоньян, выглядит как шутка.

Тем не менее метафора эта — серьёзная, значимая.

Первое и главное: если есть те, кто «подхрюкивает», то, значит, есть и «главная свинья», которая хрюкает. Это как подпевать можно только главному певцу. Кто эта «главная свинья» — понятно. Но это именно свинья.

Если Владимир Путин высказался так, то это, на мой взгляд, означает, что в западные переговорные форматы — ЕСовский круг, «Семерку» и так далее — он возвращаться точно не собирается. Казалось бы — очевидная истина, что российскому президенту в этих форматах делать нечего, но желание-то значительной части российской «элиты», да и западной тоже, вновь увидеть его там налицо. Путин эти надежды намеренным оскорблением отсёк, и правильно сделал.

Для меня это отсечение Путиным «компромисса» с Западом сродни Святославовскому «Иду на вы!» Можно много говорить об имеющихся военных возможностях парировать натовские агрессивные планы в отношении нашей страны, но возможности — это показатель в политическом смысле количественный. Как мы знаем, огромное количество вооружений, имевшееся у СССР, не укрепило, а, скорее, ослабило волю советских руководителей. Для меня употребление Владимиром Путиным слова «подхрюкивают» стало именно показателем качественным: он понимает, с кем имеет дело, и готов действовать соответственно.

Здесь для городских жителей надо напомнить, что свиньи и свинки — это только внешне такие милые розовые создания. Любой сельский житель знает, сколько бед может натворить свинья и тем более боров, если не быть с ним жёстким, не держать в прочном загоне. Боров съел ребенка — известный сюжет из Некрасовской «Кому на Руси жить хорошо?»

И последнее. На Западе и наши либералы-западники обвиняют президента в грубости. Нет, Путин поступил очень педагогично и дипломатично. Западные лидеры неоднократно в последние годы оскорбляли и президента России, и нашу страну в целом. Много оскорблений сыпалось и на другие вызывающие у них раздражение страны. Одно трамповское «животное» в отношении президента Сирии Башара Асада чего стоит! Путин просто напомнил всем им известную максиму: «Не поступай в отношении другого так, как ты не хотел бы, чтобы поступали в отношении тебя!» И, добавлю, он поступил по канонам дипломатии, где правит принцип взаимности. То есть в данном случае — правило: отвечать надо по форме так же, как обращаются к тебе», — отметил Михаил Демурин.