Ереван, 21 февраля, 2019, 12:04 — ИА Регнум. «Справедливости ради следует отметить, что пришло время, чтобы Армения дала равноценный ответ посланиям ЕС, предлагая программы, которые будут включены в программу финансовой поддержки. Об этом заявил польский политический эксперт Конрад Заштовт в интервью армянскому изданию «168 жам» («168 часов), коснувшись предстоящего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель.

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По его словам, ЕС представляет свою позицию, подчеркивая на что готов, если страна претендует на развитие.

«Но почему речь идет об инициативе и активности? Дело в том, что Армения должна разработать и представить соответствующие программы. В конце концов, это большая сумма, сумма налогоплательщиков стран-членов ЕС и для правильного распределения этих средств необходимы серьезные программы, серьезные реформы и конкретная работа», — подчеркнул Заштовт.

По словам политолога, это должен быть очень ответственный процесс. По его мнению, от власти, преодолевшей внутриполитические процессы, ЕС уже будет ожидать конкретных политических программ.

«Как всегда архитектором этих отношений должны стать власти. Если они проявят политическую волю, эти программы будут реализованы и не останутся на бумаге», — отметил Заштовт.

По словам эксперта, предстоящий визит должен иметь серьезную политическую повестку дня, к которой должны подготовиться в Армении, поскольку представители ЕС будут внимательно слушать армянские власти.

В свою очередь, немецкий политолог Уве Хальбах отметил, что власти Армении должны выполнить содержательную работы в этом направлении.

«В этом деле ЕС выполнил свое дело, теперь очередь за властями Армении. Армения должна придать форму и содержание политической воли ЕС. Мы будем внимательно следить за повесткой дня и заявлениями, которые армянские власти сделают в Брюсселе», — подчеркнул Уве Хальбах.