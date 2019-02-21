Пермь, 21 февраля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. В Пермском крае в 2018 году отмечен рост жалоб на услуги, которые оказывают в психоневрологических интернатах, домах престарелых и инвалидов, а также в частных приютах для пожилых. Родственники клиентов интернатов жалуются на условия проживания, грубость персонала. Об этом заявил пермский омбудсмен Павел Миков на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам человека.

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Особое внимание омбудсмен обратил на то, что за год к нему поступило семь жалоб на частные приюты и 30 — на государственные. Однако это свидетельствует не том, что картина в частных приютах благополучная, а о трудностях выявления проблемных приютов. По словам Микова, старики оказываются заложниками ситуаций, когда, немощные, они не могут выйти за пределы частного учреждения и сообщить о своём положении.

«Из обращений родственников и самих клиентов мы узнаем, что в некоторых учреждениях имели место случаи привязывания веревками, а проверить «частников», по сути, нельзя, и такие случаи становятся известны иногда уже после того, как люди попадают в больницы в сильном истощении», — сказал омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае считает необходимым на федеральном уровне установить обязательность лицензирования деятельности частных приютов для пожилых людей, тем более что в приютах клиентам так или иначе оказывается медицинская помощь.

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Он также отметил, что за последние полгода произошёл ряд громких случаев, связанных с вопиющими фактами нарушения прав человека в частных приютах, а конфликтная комиссия, существующая при Минсоцразвития, в 2018 году ни разу не собиралась. Хотя конфликты между пациентами и персоналом приютов были.

За 2018 год в Прикамье выявлено 11 недобросовестных негосударственных организаций и четыре физических лица, предоставляющих социальные услуги, деятельность четырёх приютов прекращена в судебном порядке. В государственные учреждения социального обслуживания из частных приютов вывезено более 40 человек.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания Пермского края, по итогам доклада Павла Микова принято решение комитета о проработке до 1 мая 2019 года вопроса о целесообразности установления единых критериев принятия органами опеки решений о расходовании средств клиентов государственных учреждений стационарного социального обслуживания, признанных недееспособными. Рекомендовано разработать положение о комиссии при краевом министерстве социального развития по рассмотрению жалоб недееспособных граждан, постоянно проживающих в учреждениях стационарного социального обслуживания населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года из частного приюта «Надежда» в Перми пришлось в срочном порядке эвакуировать пациентов, 12 стариков находились в истощенном состоянии и нуждались в квалифицированной медицинской помощи. Когда в коттедж нагрянули с проверкой, то сотрудники приюта не открывали дверь проверяющим, чем вынудили применить силовой метод. В отношении скандального приюта возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ранее на месте приюта «Надежда» размещался не менее скандальный приют «Мария». Он также фигурировал в уголовном деле, а его хозяйку приговорили к условному сроку.

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