Санкт-Петербург, 21 февраля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонили все поправки оппозиционных фракций в защиту зеленых территорий, передает корреспондент ИА REGNUM. На пленарном заседании в четверг, 21 февраля, депутаты рассмотрели очередной список парков и скверов, которые можно было бы внести в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), чтобы защитить их от возможной застройки в будущем.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Так, депутаты Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Ирина Иванова (КПРФ) подавали поправки в защиту парка Малиновка, за который местные жители борются более шести лет, так как протестуют против возведения там храма. Только решение экс-губернатора Георгия Полтавченко отменить проект, казалось бы, поставило точку в вопросе.

Однако единороссы уже неоднократно за последние полгода отклоняли поправки, которые бы точно оградили Малиновку от застройки, а спикер ЗакСа, секретарь городского отделения «Единой России» Вячеслав Макаров в декабре прямо заявил, что «эта территория не будет включена в ЗНОП», потому что «там будет построен храм», независимо от мнения горожан.

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Кроме того, большинством голосов были отклонены поправки о внесении в ЗНОП Южного участка Муринского парка между Суздальским и Гражданским проспектами, сквера на проспекте Маршала Блюхера, участка Удельного парка и парка 300-летия, а также сквера на улице Савушкина, 112, несмотря на то, что строительная компания «Кулагер» проиграла в Верховном суде дело о возведении там торгового центра «Астана».