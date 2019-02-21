Якутск, 21 февраля, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Глава Верхневилюйского района Якутии Владимир Поскачин оказался в перечне семей, которые будут получать компенсации за посещение их детьми детского сада в связи с тем, что их доходы меньше прожиточного минимума. Узнав об этом, руководитель муниципалитета уверял, что не знал о том, что оказался в списке нуждающихся в помощи государства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

congerdesign Песочница в детском саду

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«Сообщение с фотографией списка отправила в группу воспитателей заведующая детским садом. Туда была включена наша семья. По небрежности и разгильдяйству или тупости исполнителя, — рассказал Владимир Поскачин News.Ykt.ru. — После этого какая-то из этих женщин дальше отправила. Этот список, со слов заведующей, был отправлен для сбора с этих родителей заявлений и иных документов. После сбора соответствующих документов список должен быть утвержден управлением соцзащиты. И дальше отправляется в министерства для перечисления денег. Так что налицо именно разгильдяйство исполнителей. И, конечно, отправить такую информацию по WhatsApp в другие группы могла только моя недоброжелательница».

Судя по разосланному в соцсетях документу, семья Владимира Поскачина претендовала на компенсации родительской платы за детсад в размере 20 и 50% за двоих детей.

Интересно, что информации о доходах главы Верхневилюйского района за 2017 год на официальном сайте муниципального образования нет. По этому поводу прокуратурой района в июле 2018 года Владимиру Поскачину было внесено представление, а также возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ. Но сведений о доходах мэра на на официальном сайте до сих пор нет. В 2016 году Владимир Поскачин задекларировал доход в сумме 4 154 993 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о том, что семьи Якутии теперь будут получать компенсации за посещение детского сада только в том случае, если их доходы ниже прожиточного минимума, было принято 29 января. Соответствующие изменения были внесены в постановление «Об утверждении Положения о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». Жители Якутии возмущены намерением руководства республики экономить на семьях с детьми и требуют вернуть им льготу.