Москва, 21 февраля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Создание единого перечня граждан с игровой зависимостью — это хорошая идея, полезная для самих же игроков, которые знают о своей зависимости, считает психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце», член Европейской ассоциации психотерапевтов и профессиональной психотерапевтической лиги Полина Шамрай.

Компьютерные игры

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующий законопроект, подготовленный Минфином РФ, она в то же время отметила, что создание такого реестра не исключит того, что люди с игровой зависимостью не смогут обращаться к чёрному рынку игровых технологий.

«Впрочем, это хотя бы как-то это сможет дисциплинировать игрока», — отмечает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Минфин РФ известил о законопроекте, согласно которому букмекерские конторы и тотализаторы будут составлять единый перечень граждан с игровой зависимостью. Люди, осознающие у себя тягу к азарту, смогут добровольно написать заявление о включении себя в данный список и ограничить свои ставки. Недееспособных граждан в этот список могут включить их опекуны.