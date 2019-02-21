Санкт-Петербург, 21 февраля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Жители и банки Санкт-Петербурга в 2018 году показали рекордные цифры по количеству и объему ипотечных кредитов. Об этом сообщило 21 февраля управление по связям с общественностью Северо-Западного Главного управления ЦБ РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Скандинавская ходьба в Петербурге

В 2018 году жителям Санкт-Петербурга банками были выданы ипотечные жилищные кредиты на 200,3 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за 2017 год. Абсолютным рекордом стало и количество полученных ипотечных ссуд: 73,7 тыс. кредитов против 51,8 тыс. годом ранее.

Средняя сумма ипотечного займа в Петербурге в 2018 году достигла 2,7 млн рублей, тогда как в 2017 году она составляла 2,5 млн рублей.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным жителям Санкт-Петербурга, за 2018 год составила 9,6% годовых (в 2017 году — 10,67% годовых).

В то же время, вместе с ростом ипотечного кредитования, в минувшем году выросла и задолженность жителей Санкт-Петербурга перед банками по ипотечным кредитам — в 1,3 раза, по сравнению с началом 2018 года, или 379,2 млрд рублей в абсолютных цифрах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, самые большие ипотечные кредиты берут жители Москвы, Подмосковья, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Якутии.

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