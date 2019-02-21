Москва, 21 февраля, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в своем послании дал ясно понять, что Россия не хочет войны. Но очевидно, что РФ даст адекватный ответ и, в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности в Европе, развернёт их на той же Кубе, а также на подводных лодках, что позволит жить американцам с момента их пуска считанные минуты, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Часы судного дня

«В обоих государствах это понимают и самоубийственной войны не хотят, однако, как и тогда, так и сейчас есть так же немалое количество «горячих голов», которые уверены, что противник ещё может испугаться, если напугать его посильнее. Есть немало стран, для которых раскачивание конфронтации между Россией и США — это возможность залатать бреши в бюджете и оправдать любые ошибки властей, объяснив их «гибридной войной России», — считает эксперт.

Ведь сейчас не нужно ничего доказывать, достаточно заявить любой тезис и это становится фактом. Круговая порука — страшная вещь. Мир сейчас в шаге от ситуации, которая когда-то привела к Карибскому кризису, и сдерживающих договоров больше нет.

«Последствия такого шага понятны, что же может всё это остановить? На США сейчас надежды мало, ведь там, как и 50 лет назад, политическое большинство с азартом «сдерживает Россию», а продолжать эту игру возможно только при повышении ставок, иначе процесс остановится. При этом возможности президента сейчас сильно урезаны, чтобы эту игру прекратить. В этом смысле Кеннеди было проще. Его никто не обвинял в том, что он победил на выборах Никсона из-за вмешательства СССР», — отметила Френкель .

Отношения между Россией и США сейчас, возможно, находятся на одном из худших уровней за всю историю. Доверия нет вообще. Общение с кем-либо из дипкорпуса РФ в США сделали настолько токсичным, что подвиг Феклистова и Скали сейчас невозможен. Развитие в позитивном ключе, возможно, и будет, но нужно время, чтобы инерция, направленная на разрушение отношений, сошла на нет.

«Поэтому сейчас основная надежда на то, что ЕС заблокирует американскую авантюру с размещением в Европе новых ракет, а руководство России в точности выполнит план не делать этот шаг первым. В этом случае не то что Россия, а вся планета порадуется, что указы, данные в послании Владимира Путина Федеральному собранию, исполнены. Ведь жить, пусть и на пороховой бочке, всяко лучше, чем выживать в ядерной зиме», — высказала свое мнение эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе своего послания Федеральному собранию российский лидер заявил, что после решения США выйти из ДРСМД Москва может быть вынуждена развернуть наступательные вооружения с целью использования не только в отношении тех территорий, где могут быть размещены американские ракеты, но и тех, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих России ракетных комплексов.

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Послание Путина Федеральному собранию — трансляция ИА REGNUM