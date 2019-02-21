Якутск, 21 февраля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Крупнейший инвестпроект по добыче угля на эльгинском месторождении в Якутии может быть продан из-за больших кредитов его владельца — компании «Мечел». Сумма сделки пока не называется, и покупатель неизвестен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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О планах продажи эльгинского проекта пишут «Ведомости». По информации источников издания, цель сделки — иметь возможности после 2020 года расплатиться с долгами компании-владельца инвестпроекта на месторождении. Претендентов на покупку «Мечел» начал искать в начале 2019 года по причине своей чрезмерной закредитованности. Покупателями могут стать компании «Ростех», «Востокуголь» или «Коулстар».

Доля «Мечела» в проекте на Эльге составляет 51%, ещё 49% принадлежит Газпромбанку.

«Интерес инвесторов к Эльге есть, а банк заинтересован в продаже месторождения, для него это непрофильный актив», — говорит человек, близкий к Газпромбанку.

«Эльга — основной проект «Мечела», без него ничего интересного от компании не останется», — считает начальник аналитического отдела BCS Global Markets Кирилл Чуйко.

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Стоимость Эльги вместе с долгом составляет порядка $2 млрд, считает бывший сотрудник Газпромбанка. Прибыли «Мечела» хватает только на выплату процентов, в лучшем случае — маленькой части долга, считает источник, знакомый с менеджментом компании. К концу III квартала 2018 г. долг «Мечела» снизился всего на 2,7% по сравнению с 2017 г. — до 421 млрд руб. В 2017 г. «Мечел» уплатил банкам за пользование кредитами 32,5 млрд руб. при денежном потоке 63,3 млрд и ещё 17,1 млрд — за первое полугодие 2018 г. при денежном потоке 34,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил о планах создания посёлка на Эльге. Его планы оценили неоднозначно: эксперты опасаются, что его может быть некем заселять, и не считают, что нужно вкладывать в этот проект республиканские деньги.

Напомним, Эльга — крупнейшее в мире месторождение высококачественного коксующегося угля, запасы которого составляют около 2,2 млрд т по стандарту JORC. Построенная «Мечелом» в 2011 году ветка соединила это месторождение с БАМом.