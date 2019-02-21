Москва, 21 февраля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В России появилась вторая женщина-миллиардер, ей стала владелец интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, пишет 21 февраля Forbes.

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«Новая оценка стоимости компании позволяет оценить состояние Бакальчук в более чем $1 млрд», — пишет издание.

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Таким образом, Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером после главы компании Inteco Management Елены Батуриной. При этом в прошлом году Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием $600 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в список самых перспективных молодых людей Европы по версии Forbes вошли два хоккеиста, музыкант и предприниматель из Российской Федерации. Рейтинг был составлен на основе анализа достижений тысяч соискателей с учетом экспертных мнений.

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