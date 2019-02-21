Москва, 21 февраля, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В РФ рекомендации кардиологов полностью соответствуют европейским стандартам, убеждён главный врач ГБУЗ ГКБ имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников. Об этом он заявил 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя цифры Росстата, показавшего, что основная причина смерти мужчин в России — болезни системы кровообращения.

Кардиограмма

«Эта статистика превалирует уже последние 50 лет, когда причина номер один — это сердечно-сосудистые заболевания, а сейчас их стали догонять онкологические заболевания, — рассказал Мясников. — В некоторых странах онкология заняла непочётное первое место «убийцы № 1». Самое главное, мы стали понимать факторы риска — наследственность, мужской пол, возраст, избыточный вес, сахар, курение, избыточное потребление алкоголя, воспалительные процессы, гипертония. Там, где с этим борются, и вводят превентивные меры, там эта кривая идёт вниз. Более того, мы именно в кардиологии методологически почти не отстаём от остального мира. Чего, к сожалению, нельзя сказать об остальной медицине. Все рекомендации российских кардиологов полностью соответствуют европейским. Это, кстати, единственная область здравоохранения, где это так. Я лично уже давно перестал посылать пациентов за границу лечить сердечные заболевания».

Однако, как подчеркнул Мясников, лечение уже заболевших — это лишь часть того, что следует сделать.

«Превентивную кардиологию народу в голову так и не внедрили, — констатировал он. — Врачи об этом знают, врачи об этом говорят, есть методические рекомендации, но мы всё равно едим пельмени, курим, надеемся на волшебную таблетку, смотрим на свой живот, говорим, что это «трудовая мозоль». И ещё один важнейший момент — это пищевая промышленность, потому что никакая профилактика и никакая пропаганда без изменения работы пищевой промышленности не будет работать. Пока пищевая промышленность будет травить нас солью, трансжирами, всякими сладкими газированными напитками, всё так и будет. А в пищевой промышленности тоже тупик, потому что менять всё на нормальные продукты — это значит удорожить их настолько, что их никто покупать не будет. Так что это огромная проблема».

Напомним, что, по данным Росстата, от болезней органов кровообращения в 2017 году скончались 102 тыс. российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).

«От внешних причин (несчастные случаи, нападения, ДТП и другие) скончались 86,9 тыс. мужчин, на третьем месте — смертность от новообразований (42 тыс.), — цитирует RT выводы специалистов Росстата. — Болезни органов пищеварения поразили более 26 тыс. мужчин, чуть меньше 20 тыс. умерли от инфекционных и паразитарных болезней, ещё 12 тыс. скончались от болезней органов дыхания. Всего в 2017 году в России умерли 317,5 тыс. мужчин трудоспособного возраста»