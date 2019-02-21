Кран-Монтана, Швейцария, 21 февраля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Twitter набирает популярность видео, в котором показан момент спасения от лавины лыжника в швейцарских Альпах. Ролик был опубликован на Twitter-странице пользователя под ником Alexis Ramu.

Лавина

https://twitter.com/alexisramu/status/1097977862378979328

В нём показан момент, когда мужчина, спускавшийся по трассе и снимавший происходящее на экшн-камеру, оборачивается и видит лавину, которая накрывает людей. К счастью, автору видео удалось спастись от неё.

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Напомним, инцидент произошел 19 февраля 2019 года на трассе популярного горнолыжного курорта Кран-Монтана. В результате схода лавины один человек погиб и трое получили ранения. Погибший был гражданином Франции, он работал в патрульной службе курорта. Точные причины схода лавины пока что не установлены.